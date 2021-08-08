إعلان نتيجة شهادة الأساس بجنوب دارفور بنسبة نجاح (66%)

نيالا : محجوب حسون

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتيجة شهادة مرحلة الاساس لهذا العام الذي جلس له (٣٩٩٠٥) تلميذ وتلميذة ،الناجحون (٢٦٣٥٠) بنسبة نجاح 66.3%.

ووعد والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي في المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة بنيالا امس، بدعم التعليم بالولاية وأن العام المقبل لن يكون فيه تلميذ يجلس على الارض أو البرش ليكتب عليه .

واحرز التلميذ أواب المقبول عبدالله أكبر المرتبة الاولى في الولاية من مدرسة باخت الاساسية بمجموع (٢٧٨) درجة ،فيما أحرز المركز الثاني الطيب سرور أحمد ب ٢٧٧٧ درجة.