انهيار سد جديد في محلية مليط والوزارة تحقق لمعرفة الأسباب

الخرطوم : السوداني

شهدت محلية مليط إنهيار سد “كندية” الذي انشئ حديثاً في المنطقة التابعة لوحدة الصياح الإدارية التابعة للمحلية في ولاية شمال دارفور .

وانشئ السد ضمن مشروعات حصاد المياه، بواسطة شركة البيان للإنشاءات وبدعم من منظمة كوبي الإيطالية.

ووقف المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دافور المهندس عبدالشافع عبدالله آدم يرافقه مستشار والي الولاية للمياه المهندس نور الدين آدم أحمد على الأسباب الفنية والهندسية التي أدت إلى انهيار سد المياه.

وقال عبدالشافع عبدالله، إن الوزارة ستقوم باستدعاء منظمة كوبي العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لاستجلاء موقفهما حول عدم التزامهما بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة في العقد المبرم .