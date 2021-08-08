تجدد اعتصام العاملين بزراعة النيل الأبيض

النيل الأبيض :سوسن محمد عثمان

جدد معتصمو وزارة الزراعة والانتاح بوﻻية النيل الابيض اعتصامهم بالوزارة لعدم استجابة حكومة الولاية لمطالبهم.

وأشارت اللجنة التسييرية للعاملين بالوزارة الى أن المطالب تتمثل في تهيئة بيئة العمل المكتبية والحقلية والتي تبنى عليها التقارير للانشطة وسد النواقص وتوفير المعدات المساعدة في تنفيذ الانشطة الزراعية والحيوانية وصياغة الهيكل الاداري الخاص بالوزارة بمشاركة (اللجنة التسييرية-اتحاد المهندسين الزراعيين- مديري الادارات) اضافة لأهمية العمل على ازالة التمكين بالوزارة والتجاوزات التي تمت طيلة الفترة السابقة والمطالبة بإعفاء المدير العام لعدم تفاعله مع قضايا العاملين بالوزارة وتنفيذ برامج حقيقية لرفع قدرات العاملين بالقطاعات المختلفة لتجويد الاداء واكتساب التدخلات الوظيفية وترتيب المهام ورفع طبيعة العمل للكادر بالقطاعين الزراعي والحيواني وتعميم بدل العدوى واستيفاء الاستحقاقات المالية (بديل نقدي- بدل لبس – فرق المرتب من شهر ابريل ٢٠٢٠).

وتشير متابعات (السوداني) الى انتظام حضور العاملين للوزارة دون ممارسة مهامهم وبدئهم في الاعتصام منذ ٢٦ يوليو المنصرم وحتى الآن دون حلول من حكومة الولاية مما دفع اللجنة التسييرية لإعداد مذكرة لمجلسي الوزراء والسيادي لايجاد حلول نهائية حال عدم استجابة حكومة ولاية النيل الأبيض لمطالبهم