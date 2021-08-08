شكاوى من تراجع حركة الطيران بالبلاد

الخرطوم : عبير جعفر

أكد بعض وكالات السفر والسياحة حدوث زيادة في أسعار التذاكر وركود حاد في حركة السفر .

وأشارالأمين العام لوكالات السفر السابق محجوب المك في حديث لـ( السوداني) لحدوث ركود في حركة السفر بشكل عام هذه الفترة وان دول الخليج أكثر اقبالا على السفر لأغراض العمل،مبينا أن سعر تذكرة القاهرة (250) الف جنيه ذهاب واياب ،وقال إن بيع التذاكر يتم بالعملة المحلية

وقال صاحب وكالة الفايد محمد الفايد إن جائحة كورونا صارت تتحكم في حركة السفر للخارج ،واوضح أن هنالك انتعاشا للسفر للسعودية

وأبان أن سعر تذكرة دبي عبر طيران بدر (130) الف جنيه ذهاب واياب أما سعر تذكرة الرياض (135) الف جنيه ذهاب وإياب ،مشيرا الى تذبذب الاسعار.

وشكا الفايد من ركود حركة السفر بسبب غلاء اسعار التذاكر.

وفي ذات السياق قال صاحب وكالة سفر إن هنالك استقرارا في اسعارالتذاكر نتيجة للركود وضعف حركة السفر،متوقعا انتعاش حركة السفر لموسم العمرة خلال الفترة المقبلة،مبينا أن سعر تذكرة الخرطوم القاهرة (100_250) الف جنيه ذهاب واياب أما تذكرة جدة(76) الف جنيه ،واصفا حركة السفر بالضعيفة لمخاوف الدول من فيروس كورونا