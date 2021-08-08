رجل أعمال يرسم خارطة طريق لضمان وقف عمليات تهريب الذهب

الخرطوم: السوداني

رسم رجل الاعمال والناشط السياسي عبده إبراهيم محمد كرار خارطة لمعالجة مسألة تهريب الذهب بكافة اشكاله للمحافظة عليه كثروة، ونصح بأن تتم عملية شراء الذهب حصريًا عبر بنك السودان المركزي بسعر دولي ثابت، مبينا أن ذلك سيكون ضمانًا لاسترداد الأموال بالعملة الصعبة وعودتها للخزنة.

وأكد ابراهيم -وهو احد ممثلي مبادرة المجتمع المدني وقيادي بقوى الحرية والتغيير- أن إحدى أكثر الطرق فعالية لوقف التهريب هي تشديد العقوبة على المهربين، حتى يفهموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم أمام القانون بأقصى عقوبة.

يشار الى أن تهريب الذهب تراجع في الآونة الاخيرة بعد اتخاذ بعض التدابير الفعالة مما ادى الى تضاعف الإنتاج الرسمي من الذهب في السودان في النصف الأول من عام 2021 إلى 30.3 طن حيث كانت السلطات بحاجة فقط إلى معالجة المشكلة واتخاذ عدد من الإجراءات التي سمحت بالسيطرة على الوضع جزئيًا، ونتيجة لذلك سيحصل السودان على أكثر من 50 مليار جنيه من العائدات الإضافية من بيع الذهب هذا العام.