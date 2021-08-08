الخارجية السودانية تستدعي سفيرها لدى إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور وتحديد خيارات السودان بشأن طي النزاع في إقليم تيغراي.

وأوضحت أن التحلي بالمسؤولية واستبشاع المعاناة الإنسانية الكبيرة في إقليم تيغراي يسوغان للسودان ولكل قادر على الفعل الإيجابي أن يبذل ما في الوسع من مساعدة.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، إن إيحاء إثيوبيا بلعب السودان دوراً في النزاع وادعاء الاحتلال، هو استمرارٌ لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان.

وأوضحت أن ذلك ترويج مزاعم لا تملك لها سنداً، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها.

وأضافت أن اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزءٌ من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أنه لم تتوقف جهود السودان بحكم مسؤوليته، وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في إثيوبيا.