إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية التداخلية بمستشفى المك نمر الجامعي بشندي

شندي : سعيد عباس

دشن وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للمركز القومي لأمراض القلب البروف صلاح الباشا ورئيس المجلس الاستشاري لأمراض وجراحة القلب د. يس عبد الحى العمل بقسم القسطرة القلبيه التداخلية بمستشفى المك نمر الجامعي بمدينة شندي حيث أجرى استشاريي القلب د.يس عبد الحي ود. الطيب محمد احمد بمشاركة كبار تقنيي القسطره أسامة محمد إبراهيم ومنتصر حسون خلف الله عدد ثماني عمليات قسطره تراوحت بين التشخيصية والعلاجية. وقدم الوفد عددا من المحاضرات التدريبيه والعلمية للكوادر العامله بالمستشفى، كما شارك الوفد في حفل افتتاح عدد من المشروعات الصحية بالمستشفي الذي شرفه نخبة من المسؤولين على رأسهم وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون ،

وقد اثنى عدد من المتحدثين على الدور المحوري الذي تلعبه جامعة شندي في خدمة انسان المنطقة وأكدوا على أن جزء مقدر من مشاريع المستشفى جاءت عبر الجهد الشعبي لأبناء المنطقه بالداخل والخارج ودعم منظمات المجتمع المدني مما كان له الاثر في تطوير الخدمه الطبيه المقدمه وإضافة خدمات نوعيه ذات حاجه فعلية ساهمت في توطين العلاج بالولاية…

وقال د. صلاح الباشا مدير المركز القومي لأمراض وجراحة القلب خلال استعراضه لمسيرة المركز وبرنامج مجانية القسطره القلبيه أن المركز أشرف على أجراء مايفوق الـ 14,000قسطرة تشخيصية وال5,000 قسطرة علاجية منذ قرار مجانية القسطره. كما اكد د. الباشا اهتمام المركز بتفعيل وحدات القسطرة بالولايات وقال ان ذلك يسهم في رفع تكاليف العلاج الباهظ عن كاهل مرضى القلب حيث أن بعض الحالات تتطلب التدخل العاجل كما وعد الباشا بدعم المركز القومي لمركز القسطرة بمستشفى المك نمر الجامعي فنيا ولوجستيا.

وعدد رئيس المجلس الاستشاري د. يس عبدالحي خلال كلمته الأدوار والمهام التي يضطّلع بها المجلس وقال إن للمجلس حزمة من الاستراتيجيات أهمها تأهيل وتطوير الكادر البشري و ذلك عبر تبني المجلس للتدريب وفتح عدد من القنوات التدريبية محليا وإقليميا. واضاف د. يس أن الاهتمام بالبحث أصبح ضرورة مع التركيز على البحوث التي تستصحب (ديموغرافية) انسان المنطقة وتوفر دلائل علمية تدعم التحول والتنمية.

وقالت الوزيرة د. انتصار صغيرون أن برنامج مجانية القسطرة عبر المركز القومي لأمراض وجراحة القلب يعد إنجازا حقيقيا وعملت كبيرا في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، وشددت على ضرورة إبراز هذا العمل من قبل المركز والتعريف به. وقالت د. انتصار إن سبب وجود مراكز القلب الكبرى بالعاصمة هو النزوح الكبير لمواطني الولايات للعاصمة وهجر مناطقهم ، وختاماً قامت اسرة مستشفى المك نمر بتكريم كل اعضاء وفد المركز القومي بعد ان اشاروا الى ضرورة التعاون والتنسيق بين الطرفين