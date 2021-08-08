وزير الإعلام: لا تنفيذ لمشروع الثورة إلا بالالتزام بقيمها وعكسها في التشريعات

الخرطوم: عمرو شعبان

أكد وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول أن مشروع الثورة السودانية لا يتم تنفيذه وتنزيله إلا إذا التزمنا بقيم الثورة وانعكست في التشريعات، التي قال إنها تعاني من نواقص.

وشدد بلول لدى مخاطبته، ورشة دور الإعلام في تعزيز حرية الدين والفكر أو المعتقد اليوم الأحد، على دور وزارته في تسريع التشريعات لتحرير الفضاء الإبداعي. وأضاف: الكثير من التشريعات نعمل عليها وأعددناها لكنها لم تجد الضغط الإعلامي الكافي للتسريع بها، مطالباً الإعلام لكشف قصور التشريعات والتلكؤ في تنفيذها.

وسخر بلول من الوضع الحالي للتشريعات، وقال: هناك كان يجب أن تكون قد حسمت منذ نجاح الثورة، إلا أن الكثير من المحطات لم تحسم.

واعتبر بلول أن الجميع عملوا معاً إبان نظام كان الضد في كل شيء، وأضاف: الآن علينا العمل مع نظام هو معنا ليكون معنا بالفعل وعملياً.

وكشف حمزة عن أنهم يعملون مع عقليات عملت مع النظام البائد فاعتادوا طرق عمله، وأضاف: لذا فإن هذه العقليات تبطئ العمل ليس لأنها مع النظام القديم، بل لأنها اعتادت على طريقة عمله، فلا يعرفون أن لنا أولوياتنا.

وتعهد بلول بالتزام وزارته بإجازة كل التشريعات المرتبطة بالحريات، وأضاف: آن أوان تنزيل توصيات الورش لأرض الواقع، مقترحاً وضع مصفوفة زمنية بين الوزارة والناشطين الحقوقيين والمهتمين لحسم ملف التشريعات، مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرة السودانية لحقوق الإنسان.