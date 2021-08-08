باب المفاجآت مفتوح  تفاصيل مثيرة بشأن الملاحظات الأولية لمدرب المريخ  غارزيتو يراهن على العقرب.. وظيفة جديدة للجزولي ويغير تكتيك وسط الملعب

تقرير إخباري : السوداني

نجحت ( السوداني) في الحصول على العديد من الخفايا والكواليس الخاصة بأبرز الملاحظات الفنية الاولية لمدرب المريخ الجديد الفرنسي دييغو غارزيتو

(1)

غارزيتو يعيد الألق للقدامى

ووفقا للمعلومات الاولية فإن المدرب الفرنسي، ابدى اهتماما كبيرا بالاسماء التي شاركت معه خلال فتراته السابقة على رأسهم القائد امير كمال الى جانب الثنائي رمضان عجب وبكري المدينة بالاضافة الى بقية الاسماء التي عاصرت تجربته في العام 2017 وابرزها محمد هاشم التكت وتحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين الكبار قبل المباراة الاخيرة امام الاهلي مروي على ضرورة التركيز وتقديم افضل ما لديهم في المباريات القادمة مؤكدا الاعتماد عليهم وعلى بقية اللاعبين لتحقيق افضل النتائج الممكنة .. واسهمت عودة غارزيتو في رفع معنويات العديد من اللاعبين خصوصا الاسماء التي عاصرت تجاربه الماضية وذلك لما له من خبرات وامكانيات فنية مهولة الى جانب نجله المعد البدني انطوني

(2)

انسجام وتقرير مفصل من المدرب العام

حرص المدير الفني غارزيتو على الاستماع الى تقرير مفصل من المدرب العام ابراهومة قبل مباراة الفريق الاخيرة امام الاهلي مروي، وقدم ابراهومة تقريرا حوى كل كبيرة وصغيرة عن مشوار الفريق الماضي وابرز الملاحظات، وبدا واضحا أن معدل الانسجام بين غارزيتو ونجله انطوني مع ابراهومة عالي وهو امر غير مستغرب خاصة وان الاخير سبق له العمل مع عدد من المدارس التدريبية الاوربية المختلفة بيد أن تجربته مع الفرنسي غارزيتو مختلفة لجهة انه يخطط للاستفادة من الاخير والحصول على اكبر قدر ممكن من الخبرات الفنية للمخضرم الفرنسي..

(3)

وظيفة جديدة للجزولي ورهان على العقرب

من ابرز الملاحظات في مباراة الامس امام الاهلي مروي هي الطريقة الجديدة التي خاض بها المباراة عطفا على التوظيف الجديد لبعض اللاعبين وعلى رأسهم المهاجم الجزولي نوح الذي شارك امس الاول في وظيفة جديدة بناءٍ على طلب المدير الفني غارزيتو، ووفقا للاخير فإن اللاعب يمتلك مهارات وتحركات سريعة وعلى هذا الاساس تمت الاستفادة منه على الاطراف وبالمقابل كان الرهان كبيرا على مهاجم الفريق بكري عبد القادر في خط المقدمة وبالفعل لم يخذل الاخير مدربه الذي يعرف امكانياته ودون هدفا على طريقته الخاصة في الوقت الصعب مؤمنا فوز الفريق في مواجهة كانت لا تقبل القسمة على اثنين.

(4)

ضياء يحصل على اعجاب الفرنسي

نجح محور الفرقة الحمراء ضياء الدين محجوب في الحصول على اعجاب المدير الفني غارزيتو به وبدأ واضحا أن اللاعب سيكون واحدا من الارقام المهمة في تشكيلة الفرنسي في الفترة القادمة، وبحسب المصادر الموثوقة فإن ضياء شارك اساسيا في المباراة الاخيرة أمام الاهلي مروي لقناعة المدرب الفرنسي به وذلك من خلال التقرير الضافي الذي قدمه المعد البدني انطوني لوالده بعد متابعته للمباراة الماضية امام الاهلي الخرطوم والتي كسبها الاحمر بهدفين دون مقابل اذ حرص انطوني على تدوين كل صغيرة وكبيرة بالمباراة انذاك مانحا والده روشتة اولية عن امكانيات الفريق ولاعبيه الجدد خصوصا الاسماء التي لا يعرفها ومنها ضياء محجوب.

(5)

ملفات مفصلة عن المصابين

ينتظر المدرب الفرنسي عودة اللاعبين المصابين وعلى رأسهم المهاجم سيف تيري الى جانب لاعب الوسط عمار طيفور بالاضافة الى لاعب الوسط عماد الصيني وذلك من اجل تجهيزها بصورة مثالية ومنحها الفرصة للمشاركة، ووفقا لما حصلت عليه (السوداني) فإن الفرنسي طلب من الطاقم الطبي ضرورة تقديم ملفات مفصلة عن جميع اللاعبين ومعرفة تواريخ اصاباتهم والبرنامج المعد لهم وذلك نسبة للحاجة الماسة لخدماتهم وضرورة عودتهم بصورة سريعة للمشاركة مع الفريق.