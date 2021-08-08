قرار صادم من فيفا تجاه الاهلي شندي 

امهل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي الأهلي شندي ٤٥ يوما لسداد ما قيمته ١٢ ألف دولار أمريكي مستحقات لمدرب الحراس البرازيلي فالدير الذي عمل في الجهاز الفني لمواطنه هيرون ريكاردو.

وورد في صدر خطاب “فيفا” الذي وصل للاتحاد السوداني خلال الساعات القليلة الماضية: “في حالة عدم السداد يتم تحويل النادي للجنة الانضباط والحرمان من التسجيلات لثلاث فترات متتالية”.

ويعاني الأهلي شندي من أزمة إدارية ومالية طاحنة خلال الآونة الأخيرة.

وجاءت مستحقات البرازيلي فالدير في وقت صعب على النادي حيث تساوي قيمتها حوالي ٥.٥ مليارات جنيه سوداني بالقديم، والنادي ملزم بسدادها.