إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية تنقذ (253) من ضحايا الإتجار بالبشر وتُلقي القبض على (32) متهماً

الخرطوم: السوداني

أنقذت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية السودانية، (253) من ضحايا الإتجار بالبشر، وألقت القبض على (32) متهماً، في عملية استمرت (5) أيام.

وتم تنفيذ العملية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة مكتب الاأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (اليوريبول)، بمشاركة (45) دولة تحت إشراف مشروع “فلاي وي” وبتمويل من دولة النرويج ومركز الروك (المركز الإقليمي للعمليات).

وأشادت الأمانة العامة للانتربول في بيان لها، بعملية “ليبرتيرا” الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية السودانية، التي استهدفت من خلالها الأوضاع العالمية للإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وتفكيك الشبكات الإجرامية ذات التنظيم العالي ومتعددة الجنسيات.