تفاصيل وصول سفير السُّودان بأديس أبابا إلى مقر وزارة الخارجية بالخرطوم

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أنّ رئيس لجنة مُعاينات الكوادر الوسيطة بوزارة الخارجية، سفير السودان بأديس أبابا، جمال الشيخ، وصل اليوم الأحد إلى مقر الوزارة.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية د. مريم الصادق اجتماعاً مع الشيخ أولاً، ومن ثمّ اجتماعاً مع كامل أعضاء اللجنتين – لجنة المُعاينات برئاسة السفير جمال، وعضوية السفيرين مجدي محمد طه وصديق محمد عبد الله، واللجنة الثانية التي يرأسها السفير حسن عبد السلام، وتضم ثلاثة من السُّفراء بينهم السفير سيد الطيب.

وتفاقمت أزمة استيعاب الكوادر الوسيطة بوزارة الخارجية، بعد أن كشفت قوائم الذين تم استيعابهم وعددهم (50) بأن عدداً كبيراً منهم رسب في إحدى المواد الأساسية الأربع، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وزيرة الخارجية بتكوين لجنة حول الأمر.

وأصدرت الخارجية في وقتٍ مُبكِّرٍ من فجر اليوم، بياناً قالت فيه إنها استدعت سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور حول تطوُّر الأحداث بين السودان وإثيوبيا.