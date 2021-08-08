ميسي يتسلّم عقده مع باريس

باريس: وكالات

تتسارع وتيرة الأحداث داخل نادي باريس سان جيرمان الذي يعمل مسؤولوه على قدمٍ وساقٍ خلال الساعات الأخيرة لإتمام صفقة ليونيل ميسي التاريخية.

وبعد أن تواترت الأنباء عن المفاوضات بين الطرفين، ربما بات الإعلان عن الاتفاق الرسمي بين سان جيرمان وميسي مسألة وقت، بالنظر لما نشره أخيراً، خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

وغرّد الصحفي الإيطالي الخبير بسوق الانتقالات عبر تويتر مساء اليوم الأحد قائلاً إن “خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، تسلّم العقد من مسؤولي بي إس جي، صباح اليوم الأحد”.

وأضاف رومانو أيضاً أن “ليونيل بصدد الموافقة على بنود هذا التعاقد بمجرد إصلاح بعض التفاصيل النهائية”.

وكان ميسي أكد في مؤتمر وداعه لنادي برشلونة الإسباني، أن الفريق الفرنسي أحد الأندية التي يتفاوض معها بعد فشل تجديد عقده مع البارسا.

وقال ليو: “بمجرد صدور بيان نادي برشلونة يوم الخميس الماضي، تواصل معي عدد من الأندية، وباريس سان جيرمان أحد الخيارات المطروحة”.

الخطة الكاملة لظهور ميسي في باريس

يترقّب الكثيرون الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان، حال إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” في تقرير لها أنه بعد إجراء ميسي للفحوصات الطبية، سيتم تقديمه في ملعب حديقة الأمراء يوم السبت المقبل على هامش مباراة ستراسبورج في الدوري، وذلك هدية لجماهير الفريق الغائبة منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وأضافت أن “ليو” لن يشارك بالطبع ضد ستراسبورج، بل سيخضع لبرنامج تأهيل بدني خاصة أن آخر ظهور له في الملاعب يعود إلى 11 يوليو الماضي في مباراة الأرجنتين والبرازيل بنهائي كوبا أمريكا.

وأكدت أنه لا مجال لضغط برنامج إعداد ميسي في ظل ابتعاده الطويل عن خوض أي تدريبات، إلا أن ظهوره الأول في المباريات ربما سيكون في مواجهة ريمس، المقرر لها يوم 29 أغسطس في الجولة الرابعة من الليج وان.

وذكرت أن مباراة بريست ستكون بمثابة بروفة ودية لميسي بعد ثلاثة أسابيع من الإعداد البدني، وقتها يمكنه اللعب مثلما شارك كيليان مبابي في مباراة تروا، يوم السبت الماضي، لكن فارق الـ12 عاماً بين اللاعبين، ربما يؤثر على تعافي ليونيل ميسي.

وأوضحت أن مباراة ريمس ستسبق أيضاً فترة التوقف الدولي، حيث يستعد ميسي لخوض 3 مواجهات مع المنتخب الأرجنتيني ضد فنزويلا والبرازيل وبوليفيا أيام 2 و5 و9 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وألمحت الصحيفة “ربما لن يُشارك ميسي في المباريات الثلاث، لكن لا يُمكنه تجاهُل الرحلة إلى البرازيل أو التواجُد في المباراة التي يخوضها التانجو على أرضه للاحتفال بلقب كوبا أمريكا”.

وتابعت لو باريزيان أن المباريات الثلاث مع منتخب الأرجنتين ستكون مُفيدة لإكسابه لياقة المباريات ليكون جاهزاً لأول ظهور داخل حديقة الأمراء في مباراة كليرمون فوت المحدد لها يوم 12 سبتمبر المقبل.

إلا أنّ ميسي بعد عودته من رحلة سفرٍ شاقّة من بلاده، ربما لن يُشارك في مباراة كليرمون بأكملها لتجهيزه لأول اختبار لبي إس جي في دوري الأبطال أحد يومي 14 أو 15 سبتمبر، حيث سيتعرّف الفريق الفرنسي على منافسيه خلال القرعة التي ستقام يوم 26 أغسطس المقبل.