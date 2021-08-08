حمدوك يترأس الاجتماع التحضيري لزيارة الوفد الحكومي لتركيا

الخرطوم: السوداني

ترأس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء، الاجتماع التحضيري لزيارة الوفد الحكومي المكون من أربعة وزراء لتركيا، بهدف متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي تمت في السابع والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك بحضور كل من وزراء الدفاع، المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة، الصحة، التعليم العالي والشباب والرياضة.

واستعرض الاجتماع، الاتفاقيات التي يُجرى التفاهم حولها مع الجانب التركي والتي شملت (٢٢) اتفاقية، (١٣) منها مع القطاع العام، و(٩) مع القطاع الخاص في مجالات عديدة، أبرزها الزراعة والتعليم والصحة والدفاع والبنى التحتية.

واطمأن الاجتماع على الترتيبات التي تمت لمناقشة هذه الاتفاقيات والتوقيع على بعضها مع الجانب التركي.