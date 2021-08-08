شركة بدر للطيران تطلق أول تطبيق ذكي لحجوزات تذاكر السفر

الخرطوم: السوداني

أطلقت شركة بدر للطيران، اول تطبيق ذكي لحجز تذاكر الطيران في السودان

بالاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي لبدر للطيران خلال حفل التدشين، إن الشركة بادرت منذ وقت مبكر بتطوير خدمات الدفع الإلكتروني من خلال نافذة دفع إلكتروني، الى جانب إمكانية الدفع بنظام الفيزا كارد وخدمة بنكك والبنوك الأخرى، معتبراً إطلاق أول تطبيق ذكي لحجوزات الطيران في السودان من شركة بدر للطيران مولود جديد، يتميز بالعديد من المميزات التي من شأنها أن تسهل من إمكانية حجز التذاكر، حجز فندق وسيارة.

وأشار مدير قسم تقنية المعلومات بشركة بدر، طارق عوض أن التوجه الحالي الاستفادة من خدمات أون لاين.

وأضاف: بدر أول شركة تقدم تطبيق خدمات موبايل لحجز التذكرة، إلى جانب مكان الإقامة، كما يمنع التطبيق الاختلاط في كورونا.

من جانبه، قال المدير العام لشركة ريتال تكنولوجي (الشركة المطورة للتطبيق)، مالك جعفر، إن التطبيق يمثل علامة فارقة من علامات المؤسسات الوطنية، وان اختيار بدر لنا تحدٍ كبير، مشيراً إلى أن الشركة لديها شبكة وكلاء في كثير من مناطق السودان، كما أن الشركة طورت برامجها بفضل الشباب.

من جهته، قال نائب مدير شركة ريتال تكنولوجي، إن إطلاق التطبيق يمثل

شراكة مهمة في مجال الخدمات الإلكترونية، وإنه يوفر كل الحلول الإلكترونية وخدمات إلكترونية عبر أربع قنوات مختلفة وأكثر من 12 ألف وكيل يقدمون خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.