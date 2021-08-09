والي جنوب دارفور يشكل لجنة للتحقيق في فقدان سلاح ( دوشكا)

قريضة : نيالا : محجوب حسون

نفذ مواطنو محلية قريضة وقفة إحتجاجية برئاسة المحلية إحتجاجا على ماسموه باستمرار القتل الممنهج آخره قتل (١٠) مواطنين بمنطقة حبوبة وجرح (١٧) الاسبوع الماضي من قبل مليشيات قبلية

وطالب المواطنون حكومة ولاية جنوب دارفور بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص لشهداء مجزرة حبوبة غربي قريضة وتشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين.

ووعد والي وﻻية جنوب دارفور موسي مهدي في إجتماعة مع قيادات وأعيان محلية قريضة بمكتبة أمس، بتشكيل لجنة تحقيق للقوات المشتركة المتواجدة في حبوبة لمعرفة ملابسات الهجوم على حبوبة وأخذ دوشكا من القوات المتواجدة هناك .

وبحسب قيادات حضروا إجتماع الوالي أن الوالي أدى القسم على المصحف الشريف بان كل مكونات الولايه عنده سواء مقرا بانه أصدر عددا من التوجيهات بشان قريضة ولكن لم يتم تنفيذها مما يشير إلى وجود تقاعس وعدم تنفيذ تعليماته من تلك القوات واعدا بحل المشكلة حتى لاتتكرر مرة أخرى.