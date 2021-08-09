فى أيام الحر: ابتعدوا عن مشروبات الطاقة والمسكنات

الخرطوم: كوكتيل

مع موجة الحر الشديدة التى نعيشها طوال الأيام السابقة، يحتاج الجسم إلى شرب المياه بكثرة، وإلا سينعكس ذلك سلبا على الكلى، التى يمارس ضدها الكثيرون سلوكيات خاطئة، فيمكن أن تدمّرها وتهدد حياة صاحبها.. وفقا للدكتور على طه القرياتى، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب جامعة سوهاج.. حيث إن هناك طرقا للحفاظ على الكلى ووقايتها من الإصابات طوال أيام العام وليس الأيام الحارة فقط(بحسب المصري اليوم ) وهى: شرب المياه بكميات كافية بما لا يقل عن لترين فى اليوم، تقليل استخدام المسكنات، خاصةً التى تستمر لفتراتٍ طويلةٍ، والبحث دائمًا عن البدائل الأقل تأثيرًا، والحرص على تناول الغذاء السليم والصحى الذى يحتوى على الخضراوات والفواكه، مع عدم الإفراط فى الأطعمة التى تحتوى على الكثير من البروتينات والكربوهيدرات، والتقليل من الغذاء الضار كثير السعرات الحرارية والمواد الدهنية السامة، فضلا عن التقليل من المشروبات الغازية وخاصةً مشروبات الطاقة لأن لها تأثيرا سلبيا كبيرا على الكلى، والمحافظة على إجراء الفحوصات الدورية للكلى للتأكد من سلامتها وتلافى أى مشاكل فى أسرع وقت.