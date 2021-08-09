لن تخطر في بالك.. أمور لطيفة يقوم بها الجنين داخل بطن أم

الخرطوم:كوكتيل

من المعروف أن الجنين يتحرك داخل أحشاء أمه، فهي تشعر به وبركلاته الصغيرة، ولكنه أيضاً يقوم بالكثير من الأمور التي تجهلها الأم نفسها.. فماذا يفعل الجنين داخل بطن أمه؟.. تعرفي (بحسب الأمارات نيوز): – يتعلّق الجنين بأمه لدرجة كبيرة، وبعد اكتمال رئتيه ونمو قدرته على التنفس، يقلّد الأم في طريقة تنفسه. – عندما تنام الأم، يبقى جنينها مستيقظاً ويتحرّك معها كلّما تحرّكت. – عند اكتمال حاسة السمع لدى الجنين، فهو يشعر الخوف عند سماع أي صوتٍ غير متوقع مثل أن تعطسي أو تصرخي. – يحب الجنين سماع صوت أبيه، ويستطيع التمييز بين صوت والديه، حتى أنّه يرتاح كثيراً عندما يتحدثان إليه. – عندما تتعب الأم وتبذل جهداً جسدياً كبيراً، يشعر الجنين بالتعب أيضاً، وفي اليوم التالي قد تلاحظ الأم هدوءاً واضحاً في حركته. – في الشهر السابع، يبدأ الجنين في التفكير إذ يكتمل نموّ العقل لديه ولكنّه بالطبع يفكر بالطريقة التي تناسب عمره. – إذا كانت حزينة، فهو يبكي، وإذا كانت سعيدة، فهو يضحك معها. – بدءاً من الشهر الرابع، يبدأ الطفل في التخلص من فضلاته عبر التبوّل في السائل المحيط به ومن الممكن أن يتناول ما تبوّله ولكن الكليتان تقومان بتنظيم كل السموم في جسمه. – يشعر الطفل بلمسات أمّه ويفرح بها كما يتجاوب معها عبر الركل والحركة. الخرطوم (كوش نيوز) اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب قروبات كوش نيوز الإضافية