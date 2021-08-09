توقُّعات بهطول أمطار مصحوبة بالعَواصف الرّعديّة في مُعظم البلاد

الخرطوم: السوداني

قالت وحدة الإنذار المُبكِّر بالهيئة العامة للأرصاد، إنها تتوقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، منوهاً إلى تأثر ولايات: كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الجزيرة، ولايتي وسط وجنوب دارفور، والأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر بتكوُّن السُّحُب الرعدية.

وأشارت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة الى هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في ولايات الخرطوم، نهر النيل، الشمالية، ولايات كردفان الكبرى وشمال وشمال جنوب دارفور، مضيفة أن الأمطار مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية، وتابعت: قد تتسبّب في جريان عالٍ للمياه في الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من اليوم إلى صباح الأربعاء المقبل.

ودعت الوحدة، مُستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذرٍ، وقاطني المناطق المكشوفة والمُنخفضة باتّخاذ التدابير اللازمة، وعلى المُواطنين مُراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجيّة بحسب التنويه.

وأشارت الوحدة إلى أنّ الفاصل المداري يمر اليوم شمال منطقة ساحل البحر الأحمر وشمال وادي حلفا والولايات الغربية، ومن المُتوقّع أن يتراجع صباح الغد تراجعاً طفيفاً عن موقعه الحالي.

وأوضحت أن أعلى درجة حرارة مُتوقّعة خلال اليوم بمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (٤٤) درجة مئوية وأدنى درجة حرارة صباح الغد (١٨) درجة مئوية بمدينة الفاشر، مضيفةً أن أعلى درجة حرارة مُتوقّعة في مدينة الخرطوم نهاراً (٣٢) درجة مئوية وأدنى درجة حرارة مُتوقّعة صباح الغد (٢٣).