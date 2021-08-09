تاور: الحكومة ستتّخذ إجراءات حاسمة للحد من التفلتات والصراعات القبلية

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوفد الاتحادي لولاية غرب كردفان، صديق تاور، إنّ الحكومة ستتّخذ إجراءات حاسمة للحد من التفلتات الأمنية والصراعات القبلية.

وأشار لدى مُخاطبته مساء الأحد بدار امارة دار حمر بمدينة النهود، قيادات الإدارة الأهلية والأعيان والأجسام الثورية، إلى أن الزيارة هدفت للسماع الى كافة الأطراف ومن ثَمّ اتّخاذ القرارات المُهمّة التي تُؤسِّس للسلام المُستدام والاستقرار، مبيناً أن الوفد لم يجئ لمحاسبة طرف دون الآخر.

من جانبه، دعا وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ الى إعمال الحكمة في إدارة المشاكل واتخاذ القرارات السليمة من أجل التعايش السلمي، منادياً الجميع للتفكير في المصلحة العليا للبلاد.

وقال إن الصرف على الأمن تكلفته عالية، غير أن انفراط عقد الأمن أعلى تكلفة، مؤكداً العمل على تهيئة بيئة العمل الشرطي في الولاية والمحليات، موضحاً أنه لابد من ترسيم الحدود والفصل بين الطرفين.