انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبراوي بمحطة عطبرة

الخرطوم: السوداني

وجّهت والي نهر النيل د. آمنة المكي، بتفعيل عمل غُرفة الطوارئ وتوفير وتسخير كل الإمكانيات لمجابهة طوارئ الخريف وتقليل وتخفيف الأضرار.

وسجّل نهر النيل الرئيسي اليوم الاثنين، 15متراً و56 سم بانخفاض 14 سم عن منسوب الأمس، كما سجل نهر عطبرة 14 متراً و80 سم بانخفاض 30 سم عن منسوب الأمس، ويمر الفاصل المداري بشمال وادي حلفا.

وأشار تقرير غُرفة الطوارئ بالولاية إلى انهيار عدد من المنازل بسبب هطول الأمطار الغزيرة في محلية شندي.

ووقفت الغُرفة والدفاع المدني الولائية على الأوضاع والأضرار بمناطق الفاضلاب في محلية عطبرة، وأصدرت عدداً من التوجيهات لتقليل آثار الأمطار والسُّيول.