المريخ يسعى لمواصلة صحوته أمام هلال الساحل

تتوجه الأنظار اليوم الاثنين لمباراة المريخ وهلال الساحل ضمن المرحلة السابعة والعشرين من منافسة الدوري السوداني الممتاز بملعب امدرمان

ويسعى المريخ المنتشي بفوزه على أهلي مروي للفوز على نظيره هلال الساحل، لتشديد الملاحقة والإبقاء على حظوظه قائمة في نيل اللقب.

ويملك المريخ الذي يجمع”55″ نقطة، الأسلحة اللازمة لحسم مواجهته أمام هلال الساحل، بيد أنّ الأداء في الجولات الأخيرة لم يرق إلى المثالية في ظلّ معاناته لتحقيق الانتصارات.

ويأمل الأحمر في كسب النقاط الثلاث أمام هلال الساحل للضغط على الهلال الذي يخوض اختبارًا صعبًا أمام حي الوادي نيالا الثالث في ترتيب الممتاز.

ويعيش المريخ مرحلة فنية جديدة بعد الاستعانة بالمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو الذي تسلّم مهام الإشراف مؤخرًا، وقاد الفريق إلى تحقيق الفوز على أهلي مروي بهدفين دون ردٍ.