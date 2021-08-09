مكتب النائب الأول ينفي صلته بملتقى (شيخ كدباس) للمصالحة الوطنية بقاعة الصداقة

الخرطوم: السوداني

أوضح مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، أنه لا صلة للنائب الأول، بالملتقى الذي جرت فعالياته بقاعة الصداقة تحت مسمى (مبادرة الشيخ محمد حاج حمد الجعلي للمصالحة الوطنية الشاملة ـ ملتقى الطرق الصوفية والإدارات الأهلية).

وحذر مكتب النائب الأول في بيان توضيحي له اليوم الإثنين، الجهات كافة من الزج باسم السيد النائب الأول في الترويج، أو الدعوة لأي فعالية، أو منشط دون التنسيق، أو الموافقة المسبقة من المكتب التنفيذي للنائب الأول.

وأكد البيان دعم النائب الأول لكافة المبادرات الوطنية التي من شأنها المحافظة على وحدة وإستقرار البلاد، منوهاً إلى ترحيب سيادته بمبادرة السيد رئيس الوزراء ودعوته إلى توحيد المبادرات الوطنية كافة بما يحقق إستقرار الفترة الإنتقالية وصولاً للتحول الديمقراطي الشامل عبر الانتخابات.

وفيما يلى نص البيان التوضيحي :

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي

بيان توضيحي

حول (مبادرة الشيخ محمد حاج حمد الجعلي للمصالحة الوطنية الشاملة ـ ملتقى الطرق الصوفية والإدارات الأهلية )

تلقى السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعوة لحضور ملتقى الطرق الصوفية والإدارات الأهلية تحت مظلة مبادرة شيخ (كدباس) الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، وذلك في قاعة الصداقة يوم 9-8-2021، وقد تواصل مكتب السيد النائب الأول مع أسرة الشيخ (الجعلي) مستفسراً عن الدعوة وأهدافها والمشاركين فيها، وقد جاء الرد بأن لا صلة للشيخ الجعلي بالدعوة ولا بالملتقى المشار إليه، وعليه نؤكد الآتي:

1- السيد النائب يدعم المبادرات الوطنية كافة التي من شأنها المحافظة على وحدة واستقرار البلاد، وقد رحب سيادته بمبادرة السيد رئيس الوزراء ودعا إلى توحيد المبادرات الوطنية كافة بما يحقق استقرار الفترة الإنتقالية وصولاً للتحول الديمقراطي الشامل عبر الانتخابات.

2- لا صلة للنائب الأول بالملتقى الذي جرت فعالياته بقاعة الصداقة تحت مسمى (مبادرة الشيخ محمد حاج حمد الجعلي للمصالحة الوطنية الشاملة ـ ملتقى الطرق الصوفية والإدارات الأهلية)، كما أن النائب الأول غير معني بما يترتب على هذا الملتقى ولا يمثله في شيء.

3- نُحذر الجهات كافة من الزج باسم السيد النائب الاول في الترويج، أو الدعوة لأي فعالية، أو منشط دون التنسيق، أو الموافقة المسبقة من المكتب التنفيذي للنائب الأول.