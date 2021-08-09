تفاصيل مذكرة التفاهم بين (زين) و (ڨيزا) لتقديم خدمات الدفع المالي بالسودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ڨيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم خدمات مالية إلكترونية بطرق متعددة ومبتكرة لعملاء زين الذين يشكلون 80 % من المناطق المأهولة بالسكان في السودان.

والتقى المهندس، هشام مصطفى علام، الرئيس التنفيذي لشركة زين السودان والسيد أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة ڨيزا بشرق ووسط أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الشركتين نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية العمل معًا لدعم السودان في سعيه للاندماج في المجتمع المالي العالمي.

في كلمته رحب المهندس هشام مصطفى علام الرئيس التنفيذي للشركة السودانية للهاتف السيار (زين) بوفد شركة ڨيزا رفيع المستوى بقيادة الرئيس الإقليمي لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا السيد أندرو توري، وأبدى تقديره للتطور التكنولوجي الهائل في ڨيزا الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل حياة الشعوب والمجتمعات.

وأشار علام إلى أن وجود ڨيزا في الخرطوم دليل آخر على تقدم السودان نحو الاندماج في المجتمع المالي الدولي، حيث تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دورًا محوريًا، مبينًا أن شركة زين ستلعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تعميم الخدمات المالية. خاصة وأن زين تستطيع دعم النظام المالي من خلال شبكتها الممتدة وقاعدة مشتركيها التي تتجاوز 16 مليون مشترك، بالإضافة إلى أصول الشركة في مجال البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة (زين) أن توقيع مذكرة التفاهم مع ڨيزا سيفتح الباب أمام فرص واعدة متعددة للمؤسستين، واصفاً السودان بأرض الفرص الواعدة والمستقبل الباهر.

من جانبه، أعرب السيد أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة ڨيزا لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن سعادته البالغة لزيارة السودان، التي وصفها بأنها دولة ذات إمكانات كبيرة تشهد العديد من التطورات الاقتصادية الإيجابية. وشدد السيد توري على التزام شركة ڨيزا بأن تكون جزءًا من التحول الاقتصادي في السودان من خلال تقديم خبراتها وقدراتها العالمية إلى شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتقديم الوصول العالمي والحلول الحديثة للمستهلكين والتجار في السودان.

وأكد السيد توري أن زين، بشبكتها الواسعة وقاعدة مشتركيها الكبيرة من الافراد والشركات، تعد شريكًا رائعًا لتقديم الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لملايين المستهلكين والبائعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

الجدير بالذكر أن ڨيزا هي شركة رائدة في مجال تقنيات الدفع الرقمية، وتسعى إلى تعزيز الاتصال العالمي، وتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار من خلال شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة؛ توفر خدمة معالجة المعاملات الإلكترونية “ڨيزانت” بقدرتها على إدارة أكثر من 65000 معاملة في الثانية، وتسعى ڨيزا إلى تعزيز خدماتها في السودان لضمان وصول العملاء السودانيين إلى مدفوعات رقمية موثوقة ومريحة وآمنة ومقبولة عالمياً.