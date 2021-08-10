إطلالة جديدة للتشكيلية السعودية (ليلي إبراهيم) بمعرض (احتمالات للفن لا تنتهي)

كوكتيل: وكالات

عاودت صالات الفن التشكيلي بالمملكة العربية السعودية فتح أبوابها وإستناف نشاطها الفني من جديد بعد توقف استمر طويلا بفعل جائحة كورونا حيث افتتح الخميس بجاليري تراث الصحراء بمدينة (الخبر) معرض بعنوان ( احتمالات للفن لا تنتهي ) وقالت الفنانة التشكيلية السعودية ليلي ابراهيم مأل الله في تصريح لصحيفة (كوش نيوز) السودانية: انها في غاية السعادة بهذا الحراك الفنى الواقعي غير الافتراضي واضافت ليلي: لا أخفيكم سرا كم كنت سعيدة بهذا اللقاء والحراك الفني وكأن روحي ردت لي فعلا اشتقنا للألوان والمعارض وللناس فوجود المتلقي حياة بحد ذاته فهو يعارضنا أحيانا و يمدحنا احيانا اخرى و نتشاكس معه بألوان الفرحة عبر توليفة رائعة من الأعمال تفوح منها روائح الشوق لكل لون. واكدت مأل الله بانها تشارك في المعرض بعمل واحد واشارت الى أن نحو 110 فنان وفنانة يشاركون في المعرض والذي سوف يستمر لمدة اسبوعين ويعرض فيه 240 عمل فنى أبدعها المشاركون وتعرض بمختلف التقنيات فيما تزين اللوحات جدران القاعة بمقاس موحد حيث تترواح ابعاد اللوحة المعروضة (50×50) واوضحت الفنانة السعودية ليلى ابراهيم بأن المعرض تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام تحت اشراف ورعاية الاستاذ يوسف الحربي وسوف يخصص جزء من عائد الاعمال التى سوف يتم تسويقها للجمهور لدعم الاعمال والانشطة الخيرية ).

تجدر الاشارة الى أن (ليلي ابراهيم) تصنف مكانة متقدمة على لائحة الفن التشكليي السعودي وتتميز أعمالها باحترافية عالية وقد عرضت اعمالها في العديد من الصالات المحلية و العربية والاقليمية ويتجاوز نشاطها وحضورها الفني الحدود كسفيرة للفن التشكيلي السعودي في المحافل التشكلية العالمية.