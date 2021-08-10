بعد سرقة جهاز الساوند للمرة الثانية ..  اتحاد الفنانين يعقد اجتماعا عاجلا وقرارات صارمة وضوابط لدخول الاتحاد

الخرطوم : سعيد عباس..

عقد مجلس إدارة إتحاد المهن الموسيقية اجتماعا ساخنا ناقش خلاله العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال علي رأسها ظاهرة السرقات بدار الاتحاد التي تكررت كثيرا خلال الآونة الأخيرة والتي كان آخرها سرقة جهاز (الميكسر) الخاص بجهاز (الساوند ) خلال الأسبوعين الماضيين ،وقام الاتحاد بفتح بلاغات لدى الشرطة حيث باشرت مهامها فورا ،وقرر المجلس تعيين 3 حراس أمنيين لدار النادي من أصحاب الخبرة الي جانب تركيب ثماني كاميرات مراقبة بمداخل النادي ومخارجه وبعض المكاتب الأخرى ،كما قرر المجلس تنظيم عملية الدخول لدار النادي عبر موظف الاستقبال وسيقتصر الدخول على الأعضاء حاملي البطاقات فقط، وقد كُلف المجلس المستشار القانوني بمتابعة البلاغات الخاصة بالسرقات منذ العام 2016 مؤكدا عدم التهاون أو التنازل عن حقوق الاتحاد ،كما كلف المجلس الأمين العام ومدير الدار بتفعيل اللوائح الداخلية التي تحكم الأنضباط داخل النادي منعا للفوضى ولتحقيق المزيد من الراحة لأعضاء الاتحاد. ويذكر أن جهاز (الساوند سيستم) سُرق للمرة الثانية من داخل دار الاتحاد ابان الدروة السابقة لاتحاد الفنانين .