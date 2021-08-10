الفنان عبد المنعم أب سم لأول مرة علي قناة النيل الازرق

الخرطوم : سعيد عباس

أبدي الفنان ( عبدالمنعم أب سم ) سعادته بالإطلالة لأول مرة عبر قناة النيل الأزرق عبر برنامج مساء جديد مساء أمس الاول،وقال أنها خطوة جيدة في مشواره الفني لأن الشاشة الزرقاء ارتبطت بتقديم الوجوه الجديدة للجمهور ومنها ينطلقون للأمام .

وتحدث عبدالمنعم أب سم حول تجربته الفنية وقال إنه حريص كل الحرص على الظهور المختلف بأعمال خاصة مؤكدا ارتياحه لانتشار أغنياته عبر (السوشيال ميديا) وتحقيقها لمشاهدات عالية ساهمت في تعريف الناس به وتحقيق قدر من الشهرة، .

وقدم اب سم عددا من أغنياته الخاصة خلال الاستضافة بمصاحبة العود حظيت بالتفاعل الكبير من المشاهدين عبر موقع القناة المباشر بالأنترنيت بحسب مؤشرات تعداد المتابعين وقال ابو سم (لكوكتيل) انه غير متعجل للشهرة التى سرعان ما تزول وقال إنه سعيد بترديد اغنياته الخاصة بجانب و تقديم عدد من اغاني الحقيبة والاغاني الحديثة التى وصفها بذات المضمون الجيد والهادف وقال إن الكلمة الرصينة والهادفة يفترض أن تكون الرسالة الاساسية لكل فنان واضاف قائلا بأن مايقدموه يدخل ابواب الاسر والعوائل لذلك دعا ابوسم زملائه الفنانين بأن يختاروا الجيد والمناسب الذي يساعد في تربية الاجيال القادمة ويوحد وجدانهم ويرفع من اذواقهم الحسية والسمعية .