الإعلامي المخضرم علم الدين حامد هناك من هم أحق بالدعوة لفعالية لعام محمد وردي ..

الخرطوم : سعيد عباس

أبدى عدد من الفنانين والإعلاميين استياءهم بسبب تجاوزهم في الدعوة الخاصة بتدشين فعالية عام وردي 2022 التي أقيمت مؤخرا بقاعة الصداقة، وقال الإعلامي المعروف علم الدين حامد إن هناك شخصيات ظلت قريبة من وردي وهي تعرف كل صغيرة وكبيرة عنه الى جانب تفاصيل دقيقة حول حياته الفنية الطويلة لذلك هم الأحق بالدعوة للتشاور والمشاركة في عام محمد وردي لأنها تملك أشياء ستسهم في التوثيق لمسيرة وردي وتدعم المشروعات المقترحة لعام الأحتفال .

وكشف د . حسن محمد وردي تفاصيل مشروع (2022 عام محمد وردي ) خلال استضافته على برنامج (مساء جديد ) بقناة النيل الأزرق أن المشروع يهدف لتخليد ذكرى الفنان الراحل من خلال فعاليات متعددة على مدار العام القادم 2022 منها الفني والثقافي والإنساني والاجتماعي بالخرطوم والولايات ،ودلالة اختيار العام القادم لأنه يصادف مرور 90 عاما على ميلاد وردي وأيضا الذكرى العاشرة لرحيله.