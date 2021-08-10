حسن شاكوش يغني لأجل مستشفى جراحة العظام والإصابات بالخرطوم

الخرطوم : سعيد عباس

قدم النجم المصري حسن شاكوش حفلا غنائيا ضخما بمعرض الخرطوم الدولي مساء أمس بحضور جماهيري غفير شارك المطرب ترديد الأغنيات الخاصة به وتفاعل الحضور بالتصفيق والرقص عندما ردد شاكوش اغنيتة الشهيرة “بنت الجيران” وتمت التقاط الصور التذكارية مع المطرب وشهد الحفل حضور نجوم المجتمع ونخبة من الاعلاميين وقدم الأمسية الإعلامي حازم حلمي وشارك داخل فقرات الحفل المطرب محمد الريان والفرقة الإثيوبية.

والجدير بالذكر أن عائد الحفل سيكون من نصيب انشاء مستشفى “2020” لجراحة العظام والإصابات والعلاج الطبيعي.