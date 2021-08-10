“طيبة برس” تفوز بعطاء جديد مع الأمم المتحدة بعد نجاح برنامج مناهضة خطاب الكراهية

نيويورك – الخرطوم: السوداني

أعلن مكتب الأمم المتحدة للمشروعات بنيويورك ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن فوز مؤسسة “طيبة برس” بعطاء جديد كان قد طُرح الشهر الماضي، ويستهدف بناء قدرات الاعلاميين السودانيين في مواجهة خطاب الكراهية والإرهاب؛ كما يستهدف البرنامج، بجانب الإعلاميين مسؤولي الاإلام والناطقين الرسميين بالدوائر الحكومية والأحزاب السياسية والشباب.

ويصل الخرطوم الأسبوع القادم خبراء من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ البرنامج الجديد.

وكانت “طيبة برس”، قد نفّذت خلال يوليو الماضي برنامجاً تدريبياً للإعلاميين والصحفيين بعشر ولايات سودانية، بجانب منسوبي المؤسسات الإعلامية القومية وقادة الأحزاب السياسية ورموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية وناشطي المجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع يونيتامس واليونسكو ومكتب الأمم المتحدة لبناء السلام.