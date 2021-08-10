تعادل مخيب للآمال وملعب سيء المريخ يضعف حظوظه في لقب الدوري هلال الساحل يخرج بنقطة ثمينة وغارزيتو يتحسر على النتيجة

الخرطوم : السوداني

خيب المريخ، آمال جماهيره بالتعادل الايجابي بهدفين لكل امام هلال بورتسودان في المباراة التي جرت على ملعبه بأم درمان، وتقدم المريخ مرتين عن طريق لاعبيه أحمد آدم والجزولي نوح بيد أن هلال الساحل ادرك التعادل عن طريق لاعبيه انور السادات ومفضل محمد الحسن، وبالنتيجة ارتفع المريخ بنقاطه إلى ٥٦، وهلال بورتسودان ٣٥ نقطة.

ولعب المريخ المباراة بتشكيلة جديدة ضمت محمد المصطفى، امير كمال، بخيت خميس، عبد الرحمن كرنقو، أحمد آدم، ضياء محجوب، التاج يعقوب، توني، الجزولي نوح

بينما قاد هلال بورتسودان لاعبوه محمد كاميني ومفضل محمد الحسن والسادات ومجاهد العقيد.

الشوط الأول

وشهدت المباراة منذ الشوط الاول صعوبة كبيرة في نقل الكرة بالنسبة للاعبي الفريقين وذلك بسبب الأرضية غير الصالحة لممارسة كرة القدم باستاد المريخ، وعاني اللاعبون كثيرا في نقل الكرة بالرغم من الإصلاحات السريعة التي جرت قبل المباراة لأرضية الملعب، وبالرغم من ذلك الا أن المريخ نجح في الوصول إلى مرمى هلال بورتسودان بعد أن منحه الحكم ركلة جزاء سددها اللاعب أحمد آدم بنجاح داخل المرمى مانحا الفرقة الحمراء الأفضلية، ومضت مجريات الشوط الأول حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح هلال بورتسودان سددها مجاهد العقيد ولكن حارس مرمى المريخ محمد المصطفى تصدى لها بنجاح، وقبل انتهاء الشوط الاول تمكن انور السادات من ادراك التعادل لصالح هلال بورتسودان من كرة عكسية حولها داخل مرمى الاحمر وانتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل.

الشوط الثاني

وبدأ المريخ الشوط الثاني بعد أن أجرى مدربه غارزيتو عدة تعديلات، وشهد هذا الشوط افضلية واضحة للمريخ الذي شكل لاعباه الجزولي نوح والبديل بكري المدينة خطورة كبيرة على مرمى الحارس محمد كاميني ومن كرة عكسية نجح الجزولي نوح في اضافة الهدف الثاني للمريخ، واستمر مسلسل اللعب بين الطرفين وقام هلال الساحل بمقارعة الاحمر ولم يركن للدفاع الى أن تمكن لاعبه مفضل محمد الحسن من ادراك التعادل من كرة عكسية فشل دفاع الأحمر وحارس المرمى محمد المصطفى في ابعادها وسكنت الشباك، وعقب مرور اكثر من ٧٠ دقيقة على المباراة انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن ملعب الاحمر بأم درمان، وبعد توقف لم يدم طويلا تم استئناف اللعب من جديد بين الفريقين واستمر الأداء وحصل الاحمر على بعض المحاولات بيد انه لم يتم التعامل معها بشكل جيد كما تصدى حارس مرمى هلال بورتسودان لكرة خطيرة من مهاجم المريخ العقرب، ومنح الحكم الفريقين ٣ دقائق كوقت بدل ضائع مضت دون جديد ليطلق صافرة النهاية بالتعادل الايجابي بهدفين لك.