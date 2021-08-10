الشرطة يحقق فوزا ثمينا على مريخ الفاشر بهدفين

في مباراة مصيرية ومهمة حقق فريق الشرطة القضارف فوزاً مهماً وغالياً على مريخ الفاشر بهدفين لهدف في اللقاء المهم الذي جمع الفريقين لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز الذي جرت احداثه عصر امس الاثنين على ملعب استاد الهلال قدم فيه لاعبو الشرطة أداء كبيرا وقويا نال رضا واستحسان الحاضرين وأربك به الخصم، واستحق به الفوز بفضل التكتيك الذي لعب به المباراة، وسير به مجريات الأمور كما يحلو له، أحرز هداف الشرطة الأول على جعفر من ركلة جزاء في الدقيقة “٥١” والثاني زاهر توتو في الدقيقة “٧٥” من زمن اللقاء وقلص مريخ الفاشر في الدقيقة “٨١” ليتقدم الشرطة بهذا الفوز الى خطوة مهمة نحو منطقة الأمان بعد أن قفز إلى المركز “العاشر” مؤقتا رافعاً رصيده إلى النقطة “٢٨” فيما توقف مريخ الفاشر عند النقطة “٢٤”.