على متن سودانير.. الوفد المشارك في حفل تنصيب حاكم دارفور يُغادر إلى الفاشر

الخرطوم: السوداني

غادرت صباح اليوم الثلاثاء، طائرة الخطوط الجوية السودانية في رحلة خاصة من مطار الخرطوم إلى الفاشر، وعلى متنها وفد سياسي وتنفيذي ودبلوماسي، وذلك للمشاركة في حفل تنصيب السيد مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور. وذلك تأكيداً على الدور القومي للناقل الوطني سودانير.

وضم الوفد عدداً من الوزراء الدبلوماسيين المُعتمدين بالخرطوم وأطراف عملية السلام ومجموعة من القيادات الشعبية والأهلية في إطار تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام على أرض الواقع.

وتأتي مشاركة الخطوط الجوية السودانية بتسيير هذه الرحلة الخاصة تفاعلاً مع هذا الحدث التاريخي والتزاماً بأحد أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.