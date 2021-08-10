وزير العدل يجتمع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

رحب وزير العدل نصر الدين عبد الباري بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم أسد خان والوفد المرافق له المكون من كبير محامي الادعاء، جوليان نيكولاس، ومستشار المدعي العام، توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت انا.

وبدأ وزير العدل، حديثه بتهنئة السيد خان على انتخابه لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقال إن اجتماع اليوم هو استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد وزير العدل، اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

من جانبه، توجّه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لوزارة العدل على التنسيق بين المحكمة وجميع الجهات والأجهزة الحكومية السودانية، وأكد أهمية اتّخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي اُرتكبت بحقهم.

ويأتي هذا الاجتماع كفاتحةٍ لسلسلة من الاجتماعات سوف يعقدها الوفد الزائر مع مسؤولي الحكومة السودانية وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني خلال هذا الأسبوع.