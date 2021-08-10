أديس أبابا تلغي وقف إطلاق النار في “تيغراي”

الخرطوم: السوداني

أعلنت أديس أبابا، اليوم، إلغاء وقف إطلاق النار الأحادي، قبل أن توجه الجيش الإثيوبي بالتصدي لجبهة تحرير تيغراي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه رغم إعلان الحكومة الفيدرالية في 28 يونيو الماضي وقفاً لإطلاق النار في إقليم تيغراي الإثيوبي، إلا أن جبهة تحرير تيغراي لا تزال تستمر في رفض وقف العدائيات وارتكاب الفظائع في إقليمي أمهرة وعفار المجاورين.

وشدد البيان، أن جبهة تحرير تيغراي تسعى إلى تدمير إثيوبيا بمساعدة العديد من القوى الأجنبية.

وأضاف: “الجبهة التي يصنفها البرلمان الإثيوبي (إرهابية) تجند الأطفال والشباب للحرب بمن فيهم كبار السن الذين يقودون مخطط تدمير إثيوبيا، وهو ما توجب على الحكومة بتوجيه قوات الجيش وجميع القوات النظامية الفيدرالية والأقاليم في اتخاذ جميع ما يلزم لردع نهائي للجبهة من أجل الحفاظ على أمن وسلام وسيادة البلاد من مخططها التدميري”.

ووفقاً للبيان، فإنّ جبهة تحرير تيغراي ترتكب القتل المُروِّع والتشريد يومياً في الأقاليم المجاورة، ما جعل الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها في حماية شعبها ومُواطنيها من الأعمال الإجرامية للجبهة.