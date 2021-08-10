البرهان يتعهّد برد كرامة النازحين واللاجئين ويُعلن عن تسخير إمكانيات الجيش لحاكم إقليم دارفور

الفاشر: محجوب حسون

تعهّد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ وحماية اتفاق جوبا للسلام المُوقّع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وتأسيس دولة المواطنة وبناء الدولة وإنهاء مُعاناة النازحين واللاجئين ورَد كرامتهم وما فقدوه خلال سنوات الحرب .

وقال لدى مُخاطبته حفل تنصيب مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور بمدينة الفاشر اليوم، إن الإقليم سيحكم بأهله وستوظف موارده لخدمة مواطنيه .

وأكد تسخير كافة إمكانيات القوات المسلحة لحاكم الإقليم .

وحيا البرهان، شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية والسلام، كما حيا صُنّاع السلام .

وتعهّد بمُلاحقة كل من يستخدم السلاح لنهب المواطنين ومنع الزراعة وقطع الطريق، وأضاف: “لازم نضع السلاح أرضاً.. تاني مافي سلاح.. نريد ان نبني السودان “.

من ناحيته، أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إكمال مشروع مياه المدن الثلاث الذي توقف قبل (10) سنوات بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، واعداً بتدشين الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين ومن ثَمّ الدخول في مرحلة الدمج وفق اتفاق السلام .

وأضاف: “نُواجه تحديات كبيرة وخطيرة وسوف نتغلّب عليها، نحن اخترنا الأمل عوضاً عن الخوف “.