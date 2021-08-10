تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء بقيادة الحزب الشيوعي السوداني

الخرطوم: السوداني

التقى وفد من قيادة الحزب الشيوعي برئاسة الأستاذ محمد مختار الخطيب، مساء اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وبعض مساعديه.

وناقش اللقاء التحديات التي تجابه المرحلة الانتقالية وعلى رأسها تنفيذ مطالب الجماهير المتضمنة في المواثيق التي تم التوقيع عليها، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية المرتبطة بحياة الناس ومعاشهم، وقضايا تحقيق العدالة والتحقيقات في الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة، والتحديات التي تواجه تحقيق السلام، ومعاناة النازحين واللاجئين إلى حين العودة إلى مناطقهم الأصلية.

و تناول اللقاء وفق تصريح صحفي لمكتب رئيس الوزراء، التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية وكيفية التعامل معها بما يحفظ السيادة الوطنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الغاء القوانين التي اعتمد عليها النظام السابق في ارتكاب الجرائم والتضييق على الحريات العامة.

وأكد الطرفان أن هدف اللقاء هو تبادل الآراء حول كيفية التصدي للتحديات ومعالجة الاختلالات التي صاحبت مسار تنفيذ مطالب الثورة.

واتفق الجانبان على متابعة الحوار ومخرجات الاجتماع بغرض الوصول إلى ما يخدم مصالح جماهير الشعب السوداني، يُذكر أن اللقاء جاء استجابةً لدعوة مقدمة من رئيس مجلس الوزراء للحزب الشيوعي.