جي ام سي الكورية للأدوية تتجه لإنشاء خطوط إنتاج جديدة

الخرطوم: السوداني

التقي وزير الاستثمار والتعاون الدولي بمكتبه بوفد شركه جي ام سي الكورية للأدوية العامله في مجال التصنيع الدوائي بالسودان.

وبحث اللقاء الاستثمار في مجال الادويه بإضافة خطوط انتاج جديدة لمصنع الأدوية برأس مال ١٥ مليون دولار كمرحلة أولى يعمل في مجال المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية والمحقونات بطاقة إنتاجيه اكثر من ٦٠٠وحدة على أن يتضاعف رأس مال المصنع ليصل ٣٠ مليون دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وأكد الوزير حرص وزارته على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

وأوضح المدير العام لشركة جي ام سي، إن شركته تنتج حاليا ٩٠ صنفا من الأدوية المختلفة على رأسها أدوية الكوليرا و الاسهالات وادوية الشراب للأطفال وأدوية الضغط والسكري، مشيرا الى أن الفترات القادمة ستشهد توسعة استثمارات الشركة في السودان من خلال انشاء خطوط جيدة لإنتاج المصنع جديدة ومنفصلة.