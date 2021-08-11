الدولار يستقر في 450 جنيه بالسوق الموازي

الخرطوم :الطيب علي

واصلت العملة المحلية رحلة التحسن والاستقرار امام سلة العملات الأجنبية في تداولات الثلاثاء متزامنة مع ارتفاع حجم المعروض وتراجع حدة المضاربات.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل( السوداني) فأن سعر البيع للدولار استقر فى حدود 450 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والدرهم الاماراتي 121 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 535 جنيها.

وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى زيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب خاصة مع استمرار البنك المركزي فى تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد من خلال المزادات، متوقعين مزيدا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة حال استمرار تراجع الطلب وانتظام مزادات النقد الأجنبي .

و تشهد الأسواق الموازية للعملات تراجعا ملحوظا في أنشطتها في اعقاب انتظام مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة.

والأحد أعلن بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 18 مليون دولار الأجنبي من خلال نتائج المزاد التاسع للنقد الأجنبي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وكشف عن مشاركة 20 بنكاً، وبلغت الطلبات المستلمة 103 بينما بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 22,314,018.8 مليون دولار واوضح ان المبلغ الذي تم تخصيصه 18,118,859.9مليون دولاراً، لعدد 80 طلباً مستوفياً لشروط المزاد. كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 440.6904 جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به ٤٣٢ الف جنيه للدولار الأمريكي.