اعتماد المكاتب التنفيذية للمشاريع الزراعية بسنار والجزيرة والرهد

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن مسئول المزارعين بحركة العدل والمساوة صبري الضو عن اعتماد المكاتب التنفيذية الانتقالية للمشاريع الزراعية بولاية سنار والجزيرة والرهد (القطاع الاوسط)، ودعا في اللقاء التفاكري التنويري للقطاع الزراعي، المزارعين للشروع الفوري في تكوين المستويات الدنيا على مستوى التفاتيش والأقسام والقرى.

وقال إن رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم، وجه بأن يكون ملف الزراعة تحت رعايته واشرافه المباشر، مؤكدا اهمية شريحة المزارعين والاستماع إلى همومهم، واعتبر الاهتمام بالزراعة اهتماما ببقية القطاعات، مطالبا بضرورة الحراك المستمر وتفعيل العمل التنظيمي ومشاركة قيادات المزارعين واللجان الادارية والتسييرية باعتبارهم جزءا من المنظومة التي تدير الدولة، مشيرا إلى أن معظم مواطني الاقليم الاوسط من شريحة القطاع الزراعي، مشيرا إلي اهمية التكاتف والتعاون لاستكمال الأهداف، مناديا بضرورة الاهتمام بالملتقيات التفاكرية واللقاءات النوعية والعمل الاجتماعي بمشاركة العضوية في تسيير أعمال التنظيم عبر الاشتراكات والتبرعات .

وأدى أعضاء المكاتب التنفيذية القسم ايذانا ببداية العمل بالمشاريع الزراعية