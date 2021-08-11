وزير الزراعة يُعلن الالتزام بدعم المُتضرِّرين بهيئة الرهد الزراعية

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية، الطاهر حربي، التزام الدولة بدعم المزارعين المتضررين بهيئة الرهد الزراعية فنياً ومعنوياً وإدارياً ومالياً.

وأوضح خلال الاجتماع المُشترك مع إدارة هيئة الرهد الزراعية واللجنة التسييرية لمزارعي الرهد، الذي انعقد اليوم، أنّ تقديرات خسائر الغيط بلغت 1.8 مليار جنيه وفي المنازل 87 مليون جنيه والمكاتب 70 مليون جنيه والمخزونات 49.9 مليون جنيه.

ووقف الوزير على الأضرار التي أحدثتها سيول وادي البار بالغيط في مساحة تبلغ 10 آلاف فدان بمشروع الرهد والسايفون والمصرف الرئيسي وشارع الأسفلت الذي غمرته المياه حتى ميجر 4 مما أدى لعزل الأقسام الجنوبية عن مدينة الفاو.

وشمل برنامج الزيارة، تفقد المخازن والمكاتب التي تضرّرت جرّاء السيول والمنازل والأُسر التي هجرت لمُعسكرات الإيواء.