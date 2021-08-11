عبده فزع يكتب: الدوري الممتاز…. حقائق وتوقعات.. صراع القمة مستمر .. وغموض في الهبوط ومهزلة في لجنة المسابقات أزمة الطعون تهدد بإعادة إجراءات انتخابات المريخ.. والجنرال يقترب من اقتحام الخرطوم

أقترب قطار بطولة الدوري الممتاز من الوصول إلى محطته الأخيرة وبات على مقربه من الوصول إلى النهاية التي لم تعد تفصله عنها سوى ثلاث محطات فاصلة وحاسمة من عمر المسابقة التي ظهرت في أسابيعها الأخيرة غاية في القوة والإثارة.

الأندية المهدد بالهبوط ما زالت حائرة :

أرتفع عدد الأندية المهددة بالهبوط أو التي ستلعب ملحق البقاء في الدوري الممتاز لتبلغ أكثر من نصف الأندية فالمنافسة التي دخلت جولاتها الحاسمة والمصيرية ما زالت مشتعلة والموقف فيها شديد الغموض وكأنها مصرة على أن تؤجل كلمة الحسم للأسبوع الأخير من المسابقة بسبب التقارب الواضح في النقاط بين نصف الأندية .

موسم بيع المباريات بدأ :

جاءت الجولات الأخيرة للدوري الممتاز في دورته الثانية وذهبت لتترك من ورائها الكثير جداً من الصخب والضجيج إلى جانب مادة ثرية تسمح بالجدل والحديث الطويل عن نتائج بعض المباريات التي حامت حولها الشبهات والعمولات الأخيرة أظهرت بالفعل ظواهر لم تكن موجودة في الجولات الماضية ويبدو أنها ستتواصل في الجولات المصيرية التي ستحدد مصائر الأندية.

الهلال تعلم من درس أفريقيا :

انتصارات الهلال المتتالية في بطولة الدوري الممتاز وجلوسه على الصدارة تمثل أول درس تعلمه جهازه الفني من الخروج المهين من بطولة دوري الأبطال الأفريقي وكل منابع لمباريات الهلال بالدوري سيعرف أن منحي المستوي في تصاعد مستمر.

أرتفاع معدل التهديف والسبب الخوف من الهبوط:

شهدت الجولة العاشرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التهديف والسبب خوف الأندية المهددة بالهبوط من السقوط لدوري المظاليم بمناطقها حيث كانت الأنتصارات الكبيرة من نصيب الأندية التي تصارع من أجل البقاء.

أزمة الطعون تهدد بإلغاء إجراءات انتخابات المريخ:

يرى المراقبون للشأن المريخي أن المريخ يواجه أخطر أزمة في انتخاباته بسبب التجاوزات الخطيرة التي حدثت في نظامه الأساسي المعتمد من جمعيته العمومية التي انعقدت يوم 27 مارس الماضي وحمل الجميع مسئولية هذه المخالفات للمجلس الشرعي المعترف به من اتحاد الكرة بقيادة محمد موسى الكندو وعلى أسد مما يهدد بإلغاء الإجراءات التي تمت في العملية الانتخابية استناداً للقاعدة القانونية التي تقول (ما بني علي باطل فهو باطل) .

في جولات الحسم

الفكر الهجومي يسيطر على المدربين :

هناك أاختلاف في شكل عدد من أندية الدوري الممتاز في الدور الثاني للدوري خاصة لدى بعض فرق المؤخرة التي انتفضت مؤخراً بعد أن سيطر الفكر الهجومي على المدربين في الجولات المصيرية بعد أرتفاع المستوي لمعظم الفرق

ضغط المباريات سبب الأصابات :

كل فرق الدوري تلعب مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام بما يعني أن كل الفرق تلعب تحت ضغط والذي يساهم في تفشي الاصابات وسط اللاعبين اضافة لسوء أرضية الملاعب .

هلال الدور الثاني مفاجأة.. والفوز بالدوري يساعده على بناء فريق قوي:

لا شك أن ما حققه الهلال من عروض ونتائج باهرة في الدور الثاني تحت قيادة مديرة الفني البرتقالي ريكاردو مفأجاة بكل المقاييس قياسياً بعروضه ونتائجه المتباينة بين الصعود والهبوط في المستوي بالدور الأول للدوري وفوز الهلال ببطولته المفضلة يساعده كثيراً في بناءً فريق قوى ومهاب.

القمة المؤجلة في 3 سبتمبر ونهائي كأس السودان خارج الخرطوم :

منذ أقل أعلن الباشمهندس الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة القدم السوداني أن مباراة القمة بين الهلال والمريخ بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز ستلعب يوم السادس من شهر أغسطس الجاري .

وأسعد هذا القرار الهلال الذي يعتبر فريقه الأفضل جاهزية فنياً ومعنوياً لانتصاراته المتلاحقة وتربعه علي صدارة الدوري بعكس نده المريخ الذي يعاني الكثير جداً من المشكلات الفنية والإدارية الأ فأجا الجميع بتأجيل المباراة الي آج ..آجل مبى ل غير مسمي بسبب استعدادات المنتخب لمباراته المرتقبة أمام المغرب في تصفيات مونديال قطر وكان لجنة المسابقات المؤقرة تذكرت فجاة أن للمنتخب الوطني استحقاقات مهمة في المرحلة القادمة وقد جرت العادة بأن تعلب مباراة الهلال والمريخ في ختام الموسم الا أن التوقيت المبكر أثار علاقات استفهام كبيرة وعلمنا أن لقاء القمة المؤجل تحدد له مبدئياً قيامه يوم 30 سبتمر القادم .. أما بالنسبة لبطولة كاس السودان فأن هنالك أتجاهاً داخل لجنة المسابقات بأن يقام نهائي البطولة خارج الخرطوم بأحدي الولايات وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مباريات الهلال والمريخ بالولايات والتي شهدت أهتماماً كبيراً وتدافع جماهيري غير مسبوق .

الفوز خيار كل فرق الدوري :

الاثارة لا تنتهي في بطولة الدوري الممتاز الذي دخل مراحل الحاسمة والمصيرية وستلعب خلالها كل الفرق للفوز بعد أن أصبح هو الطريق الوحيد لتحقيق الاهداف والطموحات المنشودة للمنتخب .

مهمة غارزيتو في ولايته الثالثة مع المريخ صعبة :

فريق المريخ لكرة القدم في موقف صعب للغاية والأوضاع لا تسر عدواً ولا حبيباً فالأوضاع الإدارية سيئة وعروض فريق الكرة متواضعة رغم انتصاراته الاخيرة ومطلوب من الفرنسي دييغو غارزيتو العائد للتدريب الفريق في ولايته الثالثة تصحيح مسار الفريق الأحمر .

الأندية تتحايل على لائحة مشاركة الشباب :

في لجنة المسابقات باتحاد الكرة السودانية أزمة بدون لزمة اسمها مشاركة اللاعبين الشباب تحت سن 23 و 21 عاماً مع أنديتهم بالدوري الممتاز حيث تلزم اللائحة الاندية باشراك لاعبين تحت 23 و 21 في كل مبارياتها حتي النهاية ويمكن للأندية تقديم أعتراض على أي مخالفة لذلك قبل بداية المباراة بربع ساعة الا أن الثغرات الموجودة في اللائحة جعلت معظم الأندية تتحايل عليها بالاتفاق على عدم أكمال اللاعبين تحت 23 و 21 للمباريات كاملة وهو ماحدث مباريات كثيرة دون تدخل من لحة المسابقات باتحاد الكرة .

بخلفيته السابقة عن الكبار

غارزيتو يعيد ترتيب الأوراق في المريخ:

منذ تسلمه لمهمته أنشغل دييغو غارزيتو بإعادة ترتيب أوراق فريق المريخ مستفيداً من خلفيته السابقة عن كبار اللاعبين في محاولة منه لاعادة ترتيب الاوراق وتصحيح الأوضاع للأفضل والأحسن.

البرتقالي يبحث عن الخطة بناء فريق جديد للهلال كيف؟

عندما يعمل أي مدرب عالمي مشهود له بالكفاءة والعين الفاحصة مع أي فريق لابد من وجود فكرة مهمة أسمها بناءً الفريق وبناء الفريق به عوامل كثيرة مثل طريقة اللعب والعقلية والشخصية بالاضافة من تأكد المدرب من وجود قيادات من اللاعبين داخل الفريق يعتمد عليها في أي وقت وبالمناسبة في أي بلد في العالم بناء فريق والدفع به للمقدم في نفس الوقت صعب للغاية هذه المقدمة قصرت بها ما يجري تعريف الهلال حالياً فمدرسة البرتقالي ريكاردو يبدو أنه مقتنع بأن يبحث بفريقه ليجد توازناً أو خطة جيدة وكان واضحاً منذ بداية عمله أنه يجدد ويبحث ويدفع بلاعبين جدد ويحاول تطوير أدائهم لخدمة الفريق وأن وصل البرتقالي للخطة التي يلعب بها محلياً الا أنه لا يمكن الاعتماد عليها أفريقيا حيث يحتاج الفريق الأزرق بوعيه وفي مراكز محددة دفاعاً ووسطاً وهجوماً.

أهم لاعب هجومي بالهلال:

لاعب الهلال ومهاجمه وهدافهه الدولي محمد عبدالرحمن (الغربال) أهم لاعب هجومي الآن بفريقه ومستواه يتطور باستمرار.

أخطر مشكلة لغارزيتو:

لا يزال المريخ يعاني من تفاوت معدلات اللياقة البدنية والكفاءة الفنية لغالبية لاعبين منذ بداية هذا الموسم نتيجة لضعف الاعداد وهذه المشكلة هي نقطة الضعف التي يواجهها مدربه الجديد الفرنسي غارزيتو.

عيوب اللاعب السوداني:

أكبر عيوب اللاعب السوداني معاناته من النسيان والكسل وهذا ما لاحظه كل المدربين الاجانب الذين عملوا بالسودان وأن حاول بعضهم علاج ذلك ونجحوا الي حد كبير عن طريق أتصال المدرب باللاعبين وأقناعهم بأنه يهتم بهم وتصحيح أخطائهم أولا بأول.

لجنة المسابقات تدار من الخارج:

يبدو أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني وتحديداً رئيسها المهندس الفاتح باني في واد وارتباطات المنتخب الوطني في وأخر فمن المفترض أن تكون لجنة المسابقات على دراية تاحة بتواريخ معسكرات المنتخب وتجمعاته ومبارياته الرسمية الداخلية منها والخارجية وما حدث بشأن تحديد موعد لقاء القمة بين الهلال والمريخ يوم السادس من أغسطس قبل أن يتراجع الفاتح باني على هذا القرار بحجة مصلحة المنتخب الوطني يؤكد أن جدول مباريات الدوري الممتاز يتم صدارة دون جلسات ومنافسات وأن القرارات التي تتخذها اللجنة ليست تابعة من رؤوس أعضائها من وأن هناك تدخلات ومؤثرات خارجية تفرض وصايتها علي القرار في اللجنة المنظمة.

لقب الدوري لمن للهلال أم المريخ؟

لقب بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم لمن للهلال أم المريخ؟ الكل ينتظر الفوز بالكاس إدارة وجمهوراً وجهازاً فنياً ولاعبين لانها تعني الكثير جداً في هذا التوقيت.

نصف الفرق مهددة:

نصف فرق الدوري الممتاز مهددة بالهبوط وتنتظرها مباريات مصرية صعبة في الجولات المتبقية.

الرباعي في قلب الخطر

أيام مرة وأيام حلوة هذا هو حال فرق المؤخرة في الدوري الممتاز وأعني تحديداً فريقي مريخ الفاشر وهلال الجبال وصحوتها المتأخرة أبتهاجها بانتصاراتهما الأخيرة بعد سلسلة من الكبوات منذ أنطلاقة المسابقة تعتبر أندية مريخ الفاشر وهلال كادوقلي الشرطة القضارف وأهلي الخرطوم في قلب خطر الهبوط ويسعي كل منهما لتجاوز منطقة الخطر والدخول في المنطقة الدافئة.

150 مليون للمران الواحد ومليار تكلفة رحلتي المريخ لحلفا ونيالا:

بلغت تكلفة سفر بعثة المريخ لرحلتي حلفا الجديدة ونيالا للتباري مع فريقي أكوبام والشاهر في بطولة كاس السودان خمسة مليار جنيه أضافة أن التدريب الواحد للفريق يكلف 150 مليون جنيه ويقوم بدفع هذا التكاليف أدم سوداكال رئيس النادي المنتهية ولايته بينما لا أثر لمجلس المكلف من قبل أتحاد الكرة والذي يقف كالمتفرج.

استفتاء موقع (السوداني) لافضل 11 لاعباً في 2021م:

يستعد موقع صحيفة (السوداني) لاختيار أفضل 11 لاعباً في الدوري الممتاز، والذي يعد الأكبر على مستوى المواقع.. تفاصيل أوفي في الأعداد القادمة.

صراع القمة مستمر:

أنحصر صراع الصدارة في بطولة الدوري الممتاز بين فريقي الهلال والمريخ (كالعادة) ويستعد كلاهما لمواجهات حاسمة في المسابقات التي تقترب من مراحلها الأخيرة وكل منهما ينتظر تعثر الأخر .

الجنرال يستعد لاقتحام اتحاد الخرطوم:

أقترب الجنرال محمد حسن مضوي من رئاسة اتحاد الخرطوم بعد التأييد الكبير والواسع الذي وجده من غالبية الاندية التي تطابقات وتلاقت غاياتها ومطالبها مع برنامج الجنرال محمد حسن مضوي قبل ساعة الحسم في الانتخابات التكميلية لاتحاد الخرطوم.