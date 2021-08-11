(1334) مصاباً بالدرن في ولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

كشفت منسق برنامج مكافحة الإيدز والدرن بوزارة الصحة بولاية الجزيرة د. مريم عز الدين، عن إصابة (1334) بالدرن سجلت من يناير الى يونيو 2021 بالولاية.

وقالت مريم وفقاً لإعلام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، إن هناك (38) مركزاً لتشخيص وعلاج ومكافحة الدرن بالولاية، موضحاً أن مرض الدرن لا يزال يمثل احدى المشاكل الصحية في ظل عدم توفر المكون المحلي لمكافحته جنباً الى جنب مع الدعم المقدم من صندوق الدعم العالمي، والذي يوفر الأجهزة والتشخيص والعلاج المجاني بنسبة تبلغ 100%.

ونوهت الى أن الاكتشاف المبكر للدرن والعلاج الفعال يسهمان في كسر حلقة العدوى، حيث يقوم المريض الواحد بنقل العدوى الى 10 – 15 شخصاً، مما يتطلب أهمية التشخيص والعلاج المبكر.

في وقت لفتت فيه عز الدين الى أن عدد مرضى الإيدز الذين يتلقون العلاج المجاني بمركز مدني يبلغ (447) مريضاً تقدم لهم كافة الخدمات العلاجية.