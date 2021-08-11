المغربي عبد الرافع مدربا لحراس الأحمر

علمت ( السوداني) أن المريخ لن يتعاقد مع اية مدرب حراس جديد خلال الفترة القادمة وان المغربي عبد الرافع الذي كان يشغل منصب المعد البدني ابان عهد المدرب السابق ابراهومة، سيقوم بوظيفة جديدة وهي تدريب الحراس وذلك بناء على الخبرات التي يتمتع بها والتي اقنعت المدير الفني الجديد غارزيتو، ياتي ذلك في وقت رحل فيه مدرب الحراس الفرنسي فريدريك الذي انفردت ( السوداني) بخبر رحيله فور التعاقد مع غارزيتو حيث لا يرغب الاخير في استمراريته كما ان المدرب السابق نفسه أبدى رغبة ماسة في الرحيل فور علمه بتعاقد الاحمر مع غارزيتو الذي عمل معه في وقت سابق بنادي الهلال.