وكيل قطاع النفط يكشف عن التنفيذ الفعلي لبرنامج زيادة الإنتاج النفطي

الخرطوم: السوداني

كشف وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد، عن بداية التنفيذ الفعلي لبرنامج زيادة الإنتاج النفطي بحوالي (10.000) برميل يومياً تمهيداً للوصول الى الاكتفاء الذاتي، داعياً العاملين بالالتفاف حول البرنامج لأنه يعتبر المخرج الوحيد لتحريك القطاعات الصناعية والتجارية بالبلاد.

واكد لدى تدشينه اليوم الأربعاء بمركز التدريب النفطي، إصدار كتاب أساسيات زيوت التزييت والتشحيم، أن هذه الإصدارة تُصب في إطار تطوير وتوطين الصناعة النفطية وتوطين المعرفة وسط الأكاديميين والباحثين والعاملين في قطاع النفط وطلاب الجامعات، كما أنها تؤسس لمواصفات سودانية خالصة.