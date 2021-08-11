حافز خاص من العقيد عادل الجمل للاعبي الشرطة القضارف

قدم عضو مجلس إداراة نادي الشرطة القضارف العقيد شرطة عادل إبراهيم محمد “الجمل” حافزا شخصيا تقديراً منه للاعبين والجهاز الفني والاداري بعد أن فاز فريقه على مريخ الفاشر بهدفين لهدف مجددا آماله في البقاء بالدوري الممتاز بعزيمة واصرار كبير من المنظومة الفنية والإدارية واللاعبين الذين ظلوا يعملوا فوق طاقتهم متحدين الصعاب والمستحيل بقيادة صلاح كشة ، وتسلم الحافز المالي مدير الكرة الكوتش محمد حسن زكريا وتم صرفه مباشرة للاعبين، ومن جانبه وعد العقيد عادل بمواصلة الحوافز التشجيعية وتمنى مواصلة الانتصارات لتامين موقف الفريق في ترتيب المنافسة، و أشاد الأمين العام المكلف الاستاذ صلاح كشه بالدعم المقدر الذي قدمه العقيد الجمل.