الاتحاد المحلي لكرة القدم ببورتسودان يلغي الدوري بدرجاته الثلاث وسط تذمر واستياء الأندية

بورتسودان: السوداني

أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم ببورتسودان، إلغاء دوري الاتحاد لكرة القدم بدرجاته الثلاث لموسم 2021، نتيجة للظروف الأمنية والصحية بالولاية، وسط تذمر واستياء الأندية.

وذكر الاتحاد في خطابٍ معنون للأندية، كان من المفترض أن تبدأ الدورة في أواخر مارس الماضي، وتم التأجيل لثلاث مرات، جراء الأوضاع الأمنية والصحية وفرض حالة الطواريء وحظر التجوال، وتم التمديد من قبل الاتحاد العام السوداني حتى 30 سبتمبر الجاري، وأتى بعدها قرار السلطات الصحية الأخير، بقفل الاستاد والملاعب الرياضية جراء تفشي وباء كورونا.

وأوضح اتحاد بورتسودان بمطالبتهم للاتحاد السوداني بمد الموسم ولكنه رفض بحجة أن الموسم خاص بكل السودان، وعليه وجدنا استحالة في تكملة الموسم الرياضي لهذا العام.