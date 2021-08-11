إثيوبيا: تحالف يجمع بين جبهة تحرير تيغراي ومقاتلي جبهة تحرير أورومو للإطاحة بحكومة آبي أحمد

متابعات: السوداني

‏في تطور جديد بالصراع الدائر في إثيوبيا، أعلن زعيم جماعة جبهة تحرير أورومو المسلحة، أن جماعته دخلت في تحالف عسكري مع جبهة تحرير تيغراي.

وقال زعيم جيش تحرير أورومو، كومسا ديريبا، المعروف أيضاً باسم “جال مارو”، لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة اليوم الأربعاء: “الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكرياً، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها”.

وأكد زعيم أورومو أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيغراي، وأضاف: “لقد اتفقنا على مستوى من التفاهم للتعاون ضد نفس العدو، وخاصة في التعاون العسكري”.

كاشفاً على أنهم يتشاركون معلومات ساحة المعركة ويقاتلون بالتوازي، وفي الوقت الحالي لا يقاتلون جنبًا إلى جنب؛ “ولكن هناك احتمال أن يحدث ذلك قريباً”.

وقال “جال مارو” إن المحادثات جارية بشأن تحالف سياسي أيضاً، وأكد أن مجموعات أخرى في إثيوبيا منخرطة في مناقشات مماثلة: “سيكون هناك تحالفٌ كبيرٌ ضد نظام آبي أحمد”.