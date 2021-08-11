هولندا تعلن عن مساهمة بـ 5 مليون يورو لبرنامج دعم الأسر السودانية

الخرطوم: السوداني

أعلنت هولندا مساهمتها بمبلغ خمسة مليون يورو لصالح برنامج دعم الاسر السودانية (ثمرات)، جاء ذلك لدي استقبال د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السفيرة الهولندية بالسودان، السيدة أرمان فان دويريين .

واشاد د جبريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولتي السودان وهولندا حيث أطلعته السفيرة على المشروعات المختلفة التي تمولها هولندا في السودان وأعلنت عن مساهمة بلادها بمبلغ خمسة مليون يورو لصالح برنامج دعم الاسر السودانية (ثمرات).

من جانبه اوضح د. جبريل التقدم المستمر الذي يحققه البرنامج في عملية تسجيل الاسر مع وجود بعض التحديات المتصلة بعملية تحويل الأموال للمستهدفين في بعض المناطق.

تناول اللقاء كذلك فرص الاستثمار بين البلدين خصوصاً في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وقطاع الطاقة المتجددة وشرح د. جبريل الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية داعياً الشركات الهولندية الي ولوج هذه المجالات الحيوية .

واكد الطرفان أهمية دفع العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين.