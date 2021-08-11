السفير السعودي يدشن فعاليات المخيم الجراحي العلمي

الخرطوم: السوداني

دشنت رابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمستشفى الأسنان التعليمي بالخرطوم فعاليات المخيم الجراحي العلمي والذي يجي بمشاركة فريق طبي سعودي، ويستمر لمدة إسبوع يقوم خلاله باجراء عدد 100 عمليه جراحية مجانية تتمثل في عمليات اورام الرأس وتقويم كسور الوجه والفكين نتيجة الحوادث والإصابات وعمليات الشفه الارنبية.

وحضر التدشين سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محجوب منوفلي، ودكتور يس السباعي مدير مستشفى الأسنان.

وأشاد السفير السعودي بمستوي التعاون مع السودان في كافة المجالات مثمنا مشاركة الاطباء السعوديين في المخيم والذي تجسد الاخوة والتلاحم وتحقق التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين. مؤكدا استمرار القوافل والمخيمات الطبية.

مشيرا إلى تدشين برامج قسطرة القلب المجانية بمستشفي علياء خلال الاسبوع القادم.مؤكدا ان المخيمات ستنقل الي خارج الخرطوم في قادم الأيام.

فيما اشاد د. محجوب منوفلي مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بجهود المملكة العربية السعودية وإسنادها للنظام الصحي في السودان. معربا عن تقديره لمبادرة مركز الملك سلمان ورابطة العالم الإسلامي بتنفيذهم للمخيم مؤكدا حرص وزارته علي تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والصديقة للتخفيف عن المواطنيين.